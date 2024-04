’Officina del Sole’. La cantina incanta coi due ‘Metodi Classici’

L’Officina del Sole, Wine Resort sulle colline montegiorgesi, ha appena concluso con successo la sua partecipazione al ‘Vinitaly 2024’, il salone internazionale del vino e dei distillati, tenutosi a Verona. Una vetrina eccezionale, per i due esclusivi ‘Metodi Classici’ della cantina che, hanno catturato l’attenzione di produttori, buyer e appassionati di vino provenienti da tutto il mondo. Le due nuove etichette, il ‘Metodo Classico 2016’ e il ‘Metodo Classico 2017’, rappresentano la quintessenza della tradizione vinicola marchigiana. Realizzati da un raffinato blend di Chardonnay, Verdicchio e Passerina, questi vini hanno rispettivamente maturato 84 e 72 mesi sui lieviti, esprimendo così complessità e freschezza uniche. Con solo 500 bottiglie disponibili per ciascuna annata, Officina del Sole garantisce eccellenza gustativa e continua a impegnarsi per coniugare tradizione ed innovazione.