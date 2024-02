Ora bisogna prendersi cura della terra

‘Sgasiamoci ragazzi!’ Il mondo che immaginiamo nel nostro futuro è fatto di meraviglia oltre che di pace e rispetto reciproco. Lo immaginiamo verde, quello intenso degli alberi che si muovono agitati dal vento e con i colori dei prati variopinti. Vediamo i colori dei fiori e sentiamo l’intenso profumo che emanano, vediamo le sfumature dell’azzurro del cielo e il blu intenso dell’acqua che dona vita agli esseri viventi. Questo è il mondo in cui noi vorremmo vivere, pur ammettendo che la realtà è ben diversa poiché le problematiche che lo affliggono sono tante e le attività umane, giorno dopo giorno, lo stanno modificando rendendolo sempre meno accogliente. Ma se questo mondo così non va, ci chiediamo perché gli adulti e i governanti non pensano alle soluzioni e a guarire la nostra ‘Madre Terra’? Tutti insieme con i nostri piccoli gesti, possiamo contribuire a prevenire il cambiamento climatico, ma da soli non riusciremo mai a fermarlo. Abbiamo bisogno di un aiuto che venga dai vertici del mondo per un futuro migliore. Dovrebbero essere emanate leggi che tutelino maggiormente il nostro pianeta tipo: "tutti dovrebbero spostarsi in modo sostenibile, le auto che inquinano dovrebbero essere bandite"; "le aziende inquinanti devono cambiare rotta"; "si dovrebbe far uso solo delle cose essenziali".

Classe II A