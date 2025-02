Ortezzano in festa per i cento anni di Teresa

Ortezzano in festa per il centesimo compleanno di Teresa Tassotti, raggiunta da tantissimi amici e parenti, che hanno voluto festeggiarla. Con loro oltre gli amministratori comunali ed il sindaco Carla Piermarini, che ha consegnato una targa alla centenaria. A far festa, presente al taglio della torta, anche il parroco don Marino Ramadori.

Nata e vissuta per tutta la sua vita ad Ortezzano, Teresa è ultima di tre sorelle, ed ha sempre svolto lavoro nei campi ed in casa. "Ai nipoti raccontava che alla Croce c’erano tanti poveri – dice il sindaco – e lei e la sua famiglia cercavano di aiutare chi era in difficoltà". Sposatasi con Memo (Domenico Camilli) la coppia non ha avuto figli, ma ha stretto nel tempo forti relazioni familiari con nipoti e pronipoti, e di stima con la comunità ortezzanese.

Se Teresa potesse avere una colonna sonora del film della sua vita, sarebbe senza dubbio composta da canto e musica di organetto, che hanno accompagnato la sua casa quotidianamente. L’inclinazione al sorriso e alla socialità, ha fatto di Teresa un punto di riferimento anche nelle occasioni di festa. Nota è l’animazione che portava durante la rievocazione storica della pigiatura dell’uva in occasione della festa del vino.

A fare festa per lei e con lei, l’intera comunità che conosce il suo cuore sempre pronto ad aiutare e a ricordare la virtù delle buone parole.

Paola Pieragostini