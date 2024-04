Premio Donna, riconoscimenti e tante emozioni

Una serata ricca di emozioni quella del Premio Donna 2024 che ha visto sfilare sul palco del Teatro delle Api, tante donne elpidiensi ritenute meritevoli di un riconoscimento pubblico dinanzi alla loro città per avere bene operato ed essersi distinte nei loro campi di riferimento. Condotta da Simona Ripari e Luca Vagnoni, ideata da Gioia Di Ridolfo e promossa dall’assessorato e dalla commissione Pari Opportunità, la serata ha visto anche la consegna di un premio speciale al compositore elpidiense (ora vive a Londra) Fabio Amurri, autore (tra gli altri) delle musiche di Call My Agent italia e di Vita da Carlo di Carlo Verdone. La Commissione Pari Opportunità hanno voluto ospiti alla serata le prime tre consigliere comunali donne dell’assise elpidiense, nel 1975: Maria Gabriella Pieroni, Antonietta Incicco, Giuseppina Marziali. Queste le vincitrici del Premio Donna: per il lavoro, Laura Abruzzetti prima comandante donna dei rimorchiatori del porto dorico; per il sociale, Mariella Barbaresi; per la cultura, la maestra Angela Serafini; per lo sport, Giulia Presti, giovane campionessa di pattinaggio. Dedicata alla maestra Amalia Sarcinelli, la quarta edizione del Premio Donna ha proposto un bel ricordo di questa insegnante. E’ toccato a Diletta Coppola (interprete Lis) ‘parlare’ ai non udenti presenti. In platea, il sindaco Massimiliano Ciarpella e la giunta al completo, Maria Lina Vitturini (presidente regionale Cpo) e Annalinda Pasquali e Donatella Sciarresi (consigliere Cpo provinciale), il presidente della Provincia, Michele Ortenzi e il consigliere regionale Andrea Putzu. Non sono mancati momenti di spettacolo con il bel monologo di Laura Marziali, le danze di Linda Giorgi, la comicità di Elisabetta Sabatini, musica e canto con Giuseppina Gazzella, Niki Romagnoli, Matteo Falone, Daniela Poli, Eddy Giunchi.