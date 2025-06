Prosegue l’iter per l’accesso a Casabianca

Procede la progettazione per la fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del nuovo accesso waterfront di Casabianca i cui lavori saranno compresi negli Iti Urbani 2 (2021-2027). Scopo dell’intervento sarà quello di riqualificare e adeguare un’importante area costiera, con l’obiettivo di migliorare la fruizione e la sicurezza. La finalità è creare un "nuovo ingresso" alla località di Casabianca di Fermo e all’annesso tratto costiero, con una progettualità che tenga conto della viabilità carrabile, della fruizione ciclo-pedonale, del decoro urbano, che conseguentemente porterà ad un ulteriore miglioramento della fruizione turistica e locale.

Alla Città di Fermo erano state riconosciute risorse complessive per 5 milioni e 600 mila euro per la realizzazione di tutta una serie di interventi di riqualificazione, recupero, adeguamento, rigenerazione e rifunzionalizzazione di spazi, aree e luoghi pubblici con obiettivi di promozione sociale, culturale, turistica, mobilità sostenibile e inclusione.

Per la sola Città di Fermo, per la parte Fesr, sono previste azioni, racchiuse in 5 macroaree, che comprendono, solo per fare alcuni esempi, oltre all’ingresso waterfront di Casabianca anche il completamento della bocciofila sempre a Casabianca, la riqualificazione del Girfalco, il completamento della Ciclovia Ete vivo (da Calderaro a Fonte Fallera), la rinaturalizzazione dell’area naturalistica di Marina Palmense, la riqualificazione del piano terra di Palazzo Priori, il miglioramento dell’accessibilità alle spiagge per i disabili, gli eventi culturali e turistici.

Sul nuovo ingresso di Casabianca il sindaco Paolo Calcinaro ha spiegato: "Anche per questo tipo di intervento è presente un finanziamento da bando europeo di oltre un milione di euro e spero veramente che i lavori possano iniziare entro fine anno".