Samb: confronto tra società, squadra e tifosi

Mezz’ora di confronto tra il direttore sportivo Stefano De Angelis, mister Maurizio Lauro e la squadra, come accade ogni martedì alla ripresa degli allenamenti. Ma ieri la ripresa non è stata certo semplice per la Samb che a L’Aquila, domenica, ha abbandonato ogni sogno di gloria. Persa, oramai, la possibilità di vincere il campionato la Samb dovrà comunque ritrovarsi in fretta per affrontare al meglio quest’ultima parte della stagione, tanto più che domenica, al Riviera, arriverà proprio il Campobasso. Al Samba Village, ieri, poi, è seguito il confronto tra lo stesso ds rossoblù, il consulente Massimiliano Fanesi e un gruppo di tifosi. Non c’era il presidente Vittorio Massi ma era presente il fratello Fausto. Si è trattato di un confronto sereno. Più che comprensibile la delusione dei tifosi che dopo la sconfitta di L’Aquila e il sostanziale addio alle speranze di promozione diretta vogliono risposte. Degli errori commessi in questa stagione qualcuno dovrà pur rispondere. La società dovrà iniziare a rifletterci fin da subito mentre squadra e staff dovranno concentrarsi su quest’ultima fase del campionato cercando, almeno, di riprendersi il secondo posto. Domenica arriva la capolista Campobasso, per la Samb ora l’obiettivo da centrare è il migliore piazzamento in vista dei playoff del 12 e 19 maggio (darebbe il vantaggio di giocare semifinale ed eventuale finale in casa). Lauro ha l’intero gruppo a disposizione. Sono rientrati anche Sciarra e Paolini, Sirri si è allenato a parte e hanno concluso la seduta in anticipo Arrigoni e Pezzola (uscito dolorante al termine della partita al Gran Sasso d’Italia). Clima chiaramente differente in casa Campobasso con il presidente Matt Rizzetta che ha già annunciato la sua presenza al Riviera vicino alla sua squadra. "-4 finali - dice -. Già da questo venerdì partirò da New York City per stare al vostro fianco. Non vi lascerò, fino a quando non avremo conquistato quello che tutti noi meritiamo". Dal Molise arriveranno 1.250 tifosi.

Infine dal sindaco de L’Aquila il ringraziamento alla Samb e ai suoi tifosi. "Grazie anche ai tifosi e alla dirigenza della Sambenedettese, che in tutti questi anni ci sono stati vicini fraternamente" ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco Pierluigi Biondi. Domenica scorsa, in occasione della sfida tra gli abruzzesi e i marchigiani, sono stati ricordati i 309 morti del terremoto dell’aprile 2009. Il presidente della Samb, Vittorio Massi, ha consegnato all’amministrazione aquilana un mazzo di rose bianche e ha ricevuto in dono una targa e un libro.

s. v.