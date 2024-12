Scontro in motorino. Feriti due minorenni

Scontro, ieri pomeriggio, per cause che dovranno essere accertate dagli agenti di Polizia intervenuti sul posto, tra uno scooter, in sella al quale stavano viaggiando due minorenni (un ragazzo e una ragazza, 15enni, entrambi di Porto Sant’Elpidio) e un Fiorino, nella zona industriale sud. Nell’impatto, i due ragazzini sono stati sbalzati sull’asfalto e hanno riportato lesioni e traumi fortunatamente giudicati non particolarmente preoccupanti. Per il ragazzino, i soccorritori appena giunti sul posto, hanno disposto il trasferimento all’ospedale regionale in eliambulanza (atterrata in un’area adiacente) soprattutto considerata la dinamica del sinistro, in quanto lo scooterista è rimasto sempre vigile e cosciente, anche se, nell’impatto, ha riportato diversi traumi. La sua amica, invece, è stata trasferita al Pronto Soccorso di Fermo. Sul posto, oltre alla pattuglia di polizia, agenti della polizia locale per gestire la viabilità, i sanitari dell’automedica del 118 e due ambulanze della Croce Verde.