Sequestrato più di mezzo quintale di fuochi d'artificio illegali, denunciato 21enne

Fermo, 20 gennaio 2025 – Più di mezzo quintale di fuochi d’artificio illegali sequestrati e una persona denunciata. È questo il bilancio dell’attività di prevenzione e repressione dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo, contro il fenomeno dei botti clandestini. I militari fermani, al termine di una meticolosa e complessa attività d’indagine, hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un 21enne italiano residente a Fermo.

L’autore del reato, nel tentativo di proteggere la propria identità, ha fatto recapitare per mezzo di un corriere Gls tre pacchi presso un’attività commerciale di rivendita tabacchi, edicola e punto spedizioni per Poste Italiane, ubicata a Fermo, indicando quale destinatario il titolare dell’attività. Quest’ultimo, insospettitosi a seguito dell’inatteso recapito dei tre colli, ha verificato il contenuto delle scatole risultate contenere fuochi d’artificio artigianali e, pertanto, ha immediatamente segnalato l’accaduto ai carabinieri di Fermo i quali, prontamente intervenuti unitamente a personale specializzato della sezione artificieri del Comando provinciale di Ancona, hanno sequestrato il materiale pirotecnico, prelevato e trasportato poi presso un deposito autorizzato alla detenzione di materiali esplodenti. Sono stati sequestrati complessivamente 58 chilogrammi di fuochi artificiali di fabbricazione artigianale del tipo bombe carta e grossi petardi. È tuttora in corso l’attività d’indagine per l’identificazione del fabbricante degli ordigni.