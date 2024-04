Servigliano festeggia il patrono: il programma tra sacro e profano

Tradizione, divertimento e tanta cultura. Servigliano grazie alla collaborazione fra l’Amministrazione e la Pro loco, ha allestito un ricco programma d’intrattenimento che si affianca al calendario religioso. La presidente della Pro Loco Luigina Rossi, già da tempo era a lavoro per allestire gli appuntamenti in modo da creare un’offerta rivolta a tutta la popolazione, ma soprattutto per favorire occasioni d’incontro. Si parte con tre spettacoli in successione per una rassegna di teatro popolare denominata ‘Per passare del tempo vivace’ che si svolgeranno tutti alle 21,30 nel Teatro comunale: oggi ‘L’Albero Saltellante’, un viaggio fiabesco e stupefacente con Giorgio Galantini; domani 20 aprile ‘Non ti conosco più’, una commedia brillante proposta dalla Compagnia Tiaeffe; domenica 21 ‘Una botte de cu…ore’ commedia dialettale della Compagnia ‘Litunni’. Giovedì 25 aprile festa di San Marco, a partire dalle 8 e fino a sera si terrà la tradizionale ‘Fiera de lu Pià’ una fiera che da decenni richiama visitatori dal circondario ed ospiterà anche il mercatino di artigianato artistico, mentre nella chiesa collegiata alle 11 ci sarà la celebrazione della Cresima a cui seguirà la solenne processione del Santo. Nel pomeriggio in piazza Roma ci saranno giochi e animazione per bambini, con trucca bimbi, bolle di sapone giganti e altro ancora, oltre alle esibizione dei gruppi bandistici di Santa Vittoria in Matenano e Sant’Angelo in Pontano. A chiudere la rassegna sabato 27 aprile alle 18 nel chiostro comunale a cura dell’associazione ’Common Bubble’, si terrà un laboratorio di creatività musicale, chiunque vorrà mettersi in gioco proponendo una esibizione canora, leggere una poesia, danzare o esprimere una qualsiasi forma d’arte potrà farlo. A chiudere il cerchio da oggi e fino a domenica 28 aprile nella piazza di Santa Maria del Piano sarà in funzione il luna park.

a.c.