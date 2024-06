’Shakespeare nel parco’ apre le porte ai curiosi

Shakespeare vive, non è per niente impolverato, le sue parole restano e indicano ancora la direzione. Modernità, emozioni, storie senza tempo e rivelazioni importanti stanno tra le pagine del Bardo d’Inghilterra, nel suo nome si tiene a Fermo uno dei due festival monotematici, l’altro è a Verona. L’assessore alla cultura Micol Lanzidei si dice felice di tenere a battesimo questa nuova edizione, la quarta, sempre con la regia di Proscenio teatro: "Siamo partiti in condizioni difficili, era la prima estate dopo il Covid, sempre con pochi soldi, ci credevamo e siamo stati tutti coinvolti in questo progetto faticoso che poi ha portato importanti risultati, compreso il riconoscimento dell’Amat. Sono tante attività dal 2 al 19 luglio in tanti luoghi della città, con iniziative diverse, laboratori di musica con il conservatorio, sconti nei negozi, è qualcosa ormai di radicato e con una squadra reale intorno a questo evento". Come da indicazioni europee, ogni evento è gratuito per chi ha meno di 18 anni: "Per noi è giustissimo che sport e cultura non si paghino a quell’età, è un modo democratico per diffondere emozioni", spiega Stefano De Bernardinis, una delle anime di Proscenio.

Lorenzo Marziali spiega: "Abbiamo costruito un rapporto importante col territorio, fondamentale per costruire progetti di festival sostenibili. Da due anni lavoriamo col conservatorio che ci ospita al chiostro delle carmelitane, con un concerto che apre il festival, il 2 luglio, con una soprano e un quartetto d’archi. L’altra collaborazione è con il circolo del cinema Metropolis, proietterà il Macbeth di Orson Welles. Con l’assessorato al commercio di Mauro Torresi per il secondo anno abbiamo pensato ad un voucher sconto per chi partecipa al festival in tante attività del centro". Nasce quest’anno una nuova collaborazione con la biblioteca ragazzi per i laboratori teatrali gratuiti junior, nel tardo pomeriggio al Girfalco. Oltre alla gratuità per i minori, i prezzi si mantengono comunque bassi per tutti gli spettatori, lo spettacolo centrale è previsto per il 12 luglio, con l’Amleto e due attori del calibro di Francesco Montanari e Franco Branciaroli: "Un lavoro sul testo affascinante, incentrato sul rapporto padre e figlio, prosegue Marziali, tra gli ospiti anche Roberto Mercadini, un intellettuale originale, in piazza si terrà il 9 luglio lo spettacolo vincitore del bando ‘Shakespeare nel parco’, un evento di interazione e di partecipazione, da ridere, da riflettere, con gli attori saltimbanco e improvvisatori. L’ultimo spettacolo quello di Proscenio, un testo poco rappresentato, si concentra sull’amore tra Troilo e Cressida. Sono previste conferenze, happening teatrali a sorpresa tra le Cisterne romane e Palazzo dei Priori. Siamo molto felici di avere un festival partecipativo e diffuso che coinvolge nello spazio e nei giorni".

Angelica Malvatani