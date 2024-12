Si prendono a sprangate davanti ai passanti: ferito al volto un uomo

Apparentemente è sembrata una lite per uno scontro con una bicicletta, ma sullo sfondo di quanto accaduto potrebbero esserci vecchie ruggini per il controllo delle piazze della droga. E’ questo il contesto in cui si è sviluppata a Porto Sant’Elpidio la violenta rissa a colpi di spranga tra due uomini di colore del posto ma di origini africani. E’ accaduto poco dopo le 12 di ieri nella zona nord della città, nel tratto compreso tra la pinetina e il camping Holiday. I due si sono affrontati in un ora di punta davanti alle tante persone presenti, terrorizzate. Dopo aver iniziato la lite a mani nude, uno dei due ha tirato fuori un bastone metallico telescopico e ha colpito l’altro. Un passante ha lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti la polizia di Stato, i carabinieri, la polizia municipale, i sanitari del 118 e della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio. Ad avere la peggio il più adulto dei due, che è stato colpito al volto e che è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Fermo, dove gli sono stati riscontrati una frattura all’altezza dello zigomo e la rottura di diversi denti. Sia l’uomo rimasto ferito sia l’aggressore hanno fornito versioni confuse, anche se ci sono testimoni. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un regolamento di conti per il controllo della vicina piazza di spaccio, ma i due protagonisti dell’episodio negano tutto.