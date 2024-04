Si ribalta con l’auto. Paura per una mamma

L’auto su cui stavano viaggiando una mamma (46 anni, di nazionalità russa) e suo figlio (12 anni), residenti a Campofilone, lungo l’A14, in direzione nord, all’improvviso ha cominciato a sbandare e la donna, (forse per un malore ma le cause devono essere accertate), ha perso il controllo del mezzo e ha finito per cappottarsi sulla corsia centrale, a pochi chilometri dall’uscita di Civitanova. Nessun altro veicolo è stato coinvolto. Sono subito scattati i soccorsi e sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio, l’automedica di Fermo i cui sanitari e militi si sono presi cura di madre e figlio. Il ragazzino ha riportato solo alcuni graffi ed è stato portato al Pronto Soccorso di Civitanova Marche, in codice verde. La mamma, che è rimasta sempre cosciente, è stata invece trasferita dapprima all’ospedale di Civitanova dove l’hanno stabilizzata (pare abbia diverse patologie) e trasferita all’ospedale di Torrette, ad Ancona, in codice rosso. Durante le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo da parte di EuroSos, si sono create lunghe code.