Studenti a lezione di educazione ambientale

Si è concluso il progetto ambientale "Una risorsa d’amare", organizzato dal Centro di educazione La Marina Ecoidee, in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’iniziativa rientra in un più ampio programma di educazione ambientale che, insieme al progetto "Cosa bolle in pentola", ha coinvolto gli studenti dell’Istituto scolastico comprensivo Nardi di Porto San Giorgio. I progetti fanno riferimento alle tematiche e agli obiettivi indicati dall’Eco-Schools. Gli alunni hanno preso parte a laboratori, attività didattiche e iniziative di sensibilizzazione sull’archeologia, biologia marina ed educazione ambientale: "Cosa bolle in pentola" ha sviluppato il rapporto dell’uomo con l’alimentazione, l’ambiente e il clima, Con l’archeologa Tiziana Capriotti e le biologhe Olga Annibali e Giulia Cecchi si è voluto favorire la conoscenza tra i giovani delle scelte consapevoli a tavola circa le specie ittiche ed approfondire le abitudini alimentari degli antichi popoli piceni mettendole a confronto con quelle attuali. Ha riguardato invece argomenti più legati al mare, come le problematiche ambientali e gli sport acquatici, "Una risorsa d’amare".

Gli studenti hanno trascorso due giornate tra spiaggia e porto sotto la guida di Flavia Capra (responsabile Cea La Marina), con il contributo dell’atleta di vela paralimpica Sara Conti (associazione Liberi nel vento), quello dei rappresentanti della Capitaneria di Porto, i biologi Giulia Cecchi e Matteo Induti, l’istruttore sub Giuseppe Di Donna e, infine, Basilio Ciaffardoni vice presidente CoGePa (Consorzio gestione pesca artigianale).

Tra le iniziative proposte anche la visita alla storica imbarcazione "La Vittoriosa". "Iniziative come questa sono sempre più partecipate e di qualità – ha sottolineato il sindaco Valerio Vesprini - Il mare non è solo svago e relax ma rappresenta una risorsa inestimabile per la nostra Città. La pesca, il turismo e le attività nautiche, hanno una lunga tradizione a Porto San Giorgio ed offrono lavoro a molte famiglie". Per l’assessore all’Ambiente Fabio Senzacqua "il mare non è solo ambiente da proteggere ma anche una risorsa da valorizzare. Abbiamo imparato a conoscere le fragilità di questo ecosistema e le minacce che lo mettono a rischio, come l’inquinamento da plastica e la sovrapesca. Abbiamo ascoltato anche le testimonianze di un’atleta di vela paralimpica ed ecco che il mare, attraverso lo sport diventa anche luogo di inclusione, di crescita personale e di sfida".

Silvio Sebastiani