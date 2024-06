Studenti in scena nel festival del teatro classico

Un sole che è tornato a splendere dopo la pioggia ha accolto l’emozionante e coinvolgente performance delle studentesse e degli studenti del Liceo Classico A.Caro, che hanno messo in scena al teatro Akrai, in provincia di Siracusa, l’adattamento della tragedia Fenicie di Euripide in occasione del Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani. Dall’aula scolastica in cui il lavoro è stato accuratamente preparato dal mese di dicembre, si è passati al legno del palcoscenico avvolto da un’aura di mistero e ritualità, con la bella scenografia ad opera dell’artista Tony Fanciullo. A introduzione dello spettacolo, un pensiero di grande affetto è stato rivolto dal regista Simone Amabili al compianto preside, Piero Ferracuti. "Lavorare su quest’opera, una tragedia che parla di guerra e di sete di potere, è stato un viaggio arricchente in cui, grazie alle ragazze e ai ragazzi, ho potuto sperimentare delle scelte non canoniche, simboliche e concettuali", così spiega Simone Amabili, che ha curato l’adattamento della tragedia, affiancato dalla docente referente del progetto Olimpia Tonici. Con il progetto ’L’Orizzonte del Teatro’, fortemente sostenuto dalla dirigente Stefania Scatasta e dalla Dsga Stefania Morici, questo percorso è valso come Alternanza Scuola Lavoro, in modo tale da far conoscere ai partecipanti tutti gli aspetti che ruotano intorno al lavoro di compagnia e alla preparazione di uno spettacolo teatrale. La replica delle Fenicie sarà il 21 giugno alle 21.15 al Parco Archeologico di Cupra Marittima. Il cast vede la partecipazione di Alberto Andreozzi, Pietro Antolini, Alessia Bassani, Emanuele Bellabarba, Roberta Bonfigli, Benedetta Brandani, Alessandro Ciarrocchi, Alice Cruciani, Isotta Cudini, Nicola Cristian D’Errico, Francesco Diomedi, Nicola Fabiano, Sara Mariani, Mattia Marinangeli, Tommaso Paci, Chiara Pallotti, Angelica Palmoni, Alice Petrozzi Celeste Maria Ruta, Margherita Sargo, Mariam Soukrati, Valeria Vesprini.