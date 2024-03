"Sulla provinciale come in pista"

Sono sempre più numerose le lamentele dei residenti di montegiorgesi che vivono lungo la strada provinciale 52 che collega Montegiorgio e Monte Vidon Corrado e via Santo Stefano, dove le auto in transito viaggiano a velocità troppo elevate. I residenti sollecitano l’Amministrazione comunale e provinciale affinché allestiscano dei dossi di velocità o altri dissuasori che permettano di rallentare i mezzi di passaggio visto che spesso attraversare la strada anche solo per andare a gettare l’immondizia è diventato pericoloso, il tutto a causa della velocità che non tengono conto della segnaletica e della strada stessa che in diversi punti presenta avvallamenti e buche. Nelle ore notturne il fenomeno diventa anche più preoccupante, con auto che viaggiano ad alta velocità.