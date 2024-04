Taffetani vuole il terzo mandato:: "Scelta legata alla progettualità"

Giuseppe Taffetani sindaco uscente al secondo mandato del Comune di Lapedona, annuncia la sua terza candidatura per le elezioni amministrative di giugno. Direttore dei servizi generali e ammnistrativi scolastici attualmente presso il Liceo Scientifico di Fermo, Taffetani anticipa che la coalizione civica che rappresenterà sarà formata per maggior numero da candidati consiglieri dell’amministrazione uscente e in parte da nomi e volti nuovi alla politica lapedonese. "La scelta della candidatura per il terzo mandato – commenta Taffetani – è principalmente legata alla progettualità del quinquennio che volge al termine, in parte limitata nella sua completa realizzazione dallo stop imposto dagli anni di epidemia". Tra i progetti che spingono il sindaco uscente alla ricandidatura, la prosecuzione delle opere di riqualificazione del centro storico mirate a creare rete di economia tra accoglienza turistica e attività commerciali del posto. "Indubbiamente il centro storico necessita di attenzioni che lo rendano luogo da raggiungere e visitare – spiega Taffetani – ma questi dieci anni di amministrazione mi hanno insegnato ad ascoltare le esigenze dei residenti di tutto il territorio comunale. Per questo l’intento con cui affronteremo le elezioni è quello di pianificare interventi che rispondano alle esigenze corali dei cittadini". Tra gli aspetti amministrativi cari a Taffetani quindi, il completamento di opere pubbliche, la sinergia sociale con le periferie ed il potenziamento della rete internet su tutto il territorio. Altro motivo che spinge Taffetani alla ricandidatura, è la valutazione del bilancio di fine mandato. "In questi anni si è fatto molto sia in opere visibili che nel rinnovamento della macchina amministrativa. L’ impegno profuso in questi anni – conclude – sarà lo stesso che proponiamo agli elettori per le imminenti elezioni".

Paola Pieragostini