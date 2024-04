Torneo della Disputa, studenti promossi

Vanno avanti i ragazzi del liceo classico Annibal Caro, superano una nuova fase del torneo della disputa e approdano alla semifinale nazionale. Nei giorni scorsi sono stati a Perugia, nella splendida Sala degli affreschi del tribunale del capoluogo umbro, dove si è svolta la seconda fase della selezione territoriale del "Torneo della disputa". Il progetto, portato avanti in continuità da tre anni, è fortemente sostenuto dalla dirigente Stefania Scatasta e dal presidente dell’ordine degli Avvocati del Foro di Fermo Fabiana Screpante, con la referente del progetto Alessia Capretti. Gli studenti delle classi 3DE, 4DE e 4BC sono risultati vincitori sui colleghi del liceo Piccolomini di Siena, per decisione della Commissione di giuria, presieduta dall’avvocato Vincenzo Maccarone dell’ordine degli avvocati di Perugia. Gli studenti hanno disputato con grande correttezza ed efficacia, evidenziando la profonda preparazione nella stesura delle argomentazioni e contro argomentazioni presentate durante il dibattito intorno alla frase del filosofo Bacone sul rapporto tra la natura e l’uomo. In questo significativo progetto gli studenti sono stati seguiti in qualità di tutor dagli avvocati Laura Dumi, Stefano Chiodini e Simone Mancini e dalle docenti Marta de Optatis ed Isabella Mezzabotta. Questi i ragazzi: Alice Petrozzi, Nicola Fabiano, Alessia Azzurro, Chiara Pallotti, Sara Gallucci, Leonardo Scagnoli, Nizare Boulghari, Emily Vitali, Matteo Lupetti, Ilaria Verdecchi, Giada Benetti e Matteo Musardo.