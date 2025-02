Tra gli ospiti di Tipicità Philip Kotler, padre del marketing moderno

Ospiti d’eccezione per la prossima edizione di Tipicità festival, personalità che guideranno una riflessione economica e di prospettiva. Philip Kotler, padre del marketing moderno, apre la terza edizione di "Ri-evoluzione Glocal Forum" con un’intervista esclusiva di Sabina Addamiano, Senior Marketing Advisor. Kotler affronterà alcuni argomenti trattati dal suo recentissimo libro Marketing 6.0 - Il futuro è immersivo (Hoepli), dando avvio ad un confronto incentrato sulle sfide del metamarketing declinate al femminile. Persone e digitale, ascesa dei metaversi e delle intelligenze artificiali, crisi ambientale ed equilibri tra etica, sostenibilità e sviluppo saranno al centro di un dibattito condotto da Andrea Pancani, Caporedattore economico de La7. "Ri-evoluzione" è la parola chiave del Forum, che pone al centro le persone come motore di crescita e innovazione. Inclusione, digitalizzazione e leadership femminile saranno i temi affrontati nel dibattito, animato dalle testimonianze di imprenditrici e manager che stanno trasformando il panorama economico e sociale grazie a soluzioni concrete. Il concetto di immersività, sempre più centrale nel mondo delle imprese, sarà affrontato come opportunità di sviluppo e cambiamento. Tra gli interventi in programma: Ilaria Caporali, vicepresidente Umbre Network e founder Balance; Dunia Romoli, direttrice strategy & grow di Alperia; Francesca Perotti, Ceo del Centro Agroalimentare Piceno; Maria Lina Vitturini, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche; Giulia Fanesi, General Manager di MyCicero; Susanna Salvatelli, Ceo di Optima Molliter. L’evento, organizzato da Banco Marchigiano e Tipicità, si terrà a Fermo venerdì 7 marzo alle 17 presso la Sala Raffaello del Fermo Forum, nell’ambito della 33esima edizione di Tipicità Festival che per l’occasione si apre ad un fine settimana denso di emozioni.