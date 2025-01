Ultimi eventi per chiudere in bellezza il periodo natalizio

A Fermo, le festività natalizie si concluderanno con eventi organizzati, tra gli altri e come ormai da tradizione, dalle dieci contrade della Cavalcata dell’Assunta di Fermo. Oltre al Presepe Vivente, unico in Italia e fiore all’occhiello del Natale fermano, inaugurato ieri e visitabile ancora per la giornata di oggi presso le Cisterne Romane, la Tana di Rudolph e la Casa di Babbo Natale si confermano appuntamenti immancabili per grandi e piccini.

"Alla Tana di Rudolph, allestita dalla contrada Fiorenza presso la sede di via Marrozzini – ha spiegato l’ideatrice Laura Mascetti – grande successo e affluenza di pubblico. Genitori e bambini sono rimasti affascinati dalle stanze allestite per la renna dal naso rosso e compagne, laboratori di disegno, pittura, creazione addobbi natalizi, nonché dal laboratorio di biscotti e dallo spazio giochi: il tutto in un’atmosfera di gioia e serenità. Numerose le scuole e le comunità di accoglienza fermane, i cui bimbi sono stati ospitati nelle scorse settimane. Gran finale, oggi e domani, con l’arrivo della Befana che porterà caramelle e dolcetti ai bambini presenti".

Soddisfazione anche in casa della contrada Campolege per l’ottimo apprezzamento della Casa di Babbo Natale da parte di fermani e turisti: "Nonostante i trent’anni dell’attrazione istallata presso l’ex-tunnel della strada Nuova- ha fatto sapere il Priore Emiliano Foglini- la Casa di Babbo Natale continua a essere metà di numerose famiglie: alcune arrivate dall’Abruzzo, altre dalla Romagna. Abbiamo accolto i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie del fermano con la consegna di oltre 1000 doni. Domani, ultimo giorno disponibile per visita e divertimento: Babbo Natale e Befana alle prese col dispettoso Grinch".