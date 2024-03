Ultimo quarto fatale per la Sutor, cade anche P.S.Elpidio

Ultimo quarto fatale per la Sutor Basket Montegranaro che viene superata dalla Pallacanestro Titano San Marino nel match valevole per la dodicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C Unica, girone Marche-Umbria. Prima metà di gara caratterizzata da tentativi di fuga dei locali prontamente ricuciti dai gialloblù. Parte forte la Titano sul 10-2 al 5’ con le triple di Pesaresi, la risposta sutorina è immediata con un parziale di 9-0 condotto dalle triple di Verdecchia, Gasparini e Merlini. Il quarto si chiude sul punteggio di 18-11. In apertura di seconda frazione un gioco da 4 di Gasparini permette alla Sutor di tornare a contatto sul -1 (18-17), ma Felici e Pesaresi trovano i canestri del nuovo allungo sammarinese. 31-30 all’intervallo lungo. Torna avanti la Sutor con Errera e i punti di Marchioli e Nessi che valgono il +3 al 27’ (36-39), ma i padroni di casa non ne vogliono sapere di mollare e con due triple di Macina tornano avanti in chiusura di terzo parziale sul 45-43. Nel quarto periodo San Marino piazza l’allungo decisivo con le iniziative di offensive di Fusco che valgono il +9. La tripla di Verdecchia è solo un’amara illusione, la Sutor non ha più benzina nelle gambe e l’attacco si inceppa. Prossimo impegno domenica alla Bombonera di Montegranaro per sfidare la Pallacanestro Perugia. Non vanno meglio le cose per il Porto Sant’Elpidio Basket, che ha disputato una gran bella prestazione in casa dell’Upr Montemarciano seconda forza del torneo, uscendo sconfitta di misura sull’83-77. Buona la prova di Matteo Fabi che ha messo a referto ben 31 punti, con Stanzani e Boffini entrambi in doppia cifra ed in bella evidenza. Dopo una prima parte del match conclusa in perfetta parità al riposo lungo, l’equilibrio è rimasto sino alle fasi finali, dove alcuni errori di troppo dalla lunetta e qualche episodio condannano i biancoazzurri alla sconfitta. Prossimo impegno per i rivieraschi stasera alle 21 quando riceveranno la Taurus Jesi, attualmente ultimo in classifica.

Endrio Ubaldi