Un cuore che batte per quattro

di Eleonora Grossi

Che senso può avere perdere la vita a 15 anni? Per una volta la risposta a questa domanda esiste. Matteo Biancucci, 15enne di Petritoli, nel 2009 morì a causa di un incidente in motorino. Trovare una ragione a qualcosa di così immenso è praticamente impossibile. Eppure, in quel giorno di dolore oltre l’immaginabile, la sua famiglia ha deciso di donare gli organi del ragazzo. Questi hanno a loro volta permesso a quattro persone di sopravvivere, tra le quali una ragazza di appena 17 anni. Se donare rende migliori, Matteo e la sua famiglia hanno dato un esempio tanto grande da illuminare, per gli anni a venire, un’intera comunità. Grazie.