Un fine settimana con ’Sciò la Pica’

È stato presentato nella sala consiliare del Comune di Monterubbiano il programma della manifestazione storica Sciò la Pica, giunto alla 58esima edizione e organizzata dall’associazione Armata di Pentecoste. L’evento prende il via sabato 27 maggio, prosegue la domenica successiva e si conclude martedì con il pranzo delle corporazioni e baccanali. "Il prossimo fine settimana – ha esordito il sindaco Meri Marziali che è anche presidente dell’Armata di Pentecoste – rappresenta l’epilogo di un lungo periodo di impegno congiunto avviato in autunno e finalizzato all’organizzazione. Abbiamo sempre creduto nella manifestazione, custode della storia del nostro paese e della nostra comunità vista nel passato, nel presente e nel futuro".

Proprio in virtù del futuro è forte la volontà degli organizzatori di potenziare la valorizzazione storica del paese fusa alla promozione turistica. L’Armata di Pentecoste, infatti come ogni anno, ha arricchito la tre giorni di suggestivi appuntamenti che vanno ad impreziosire la programmazione consolidata nel tempo. Sciò la Pica si apre sabato mattina alle 10 con l’inaugurazione della nuova cartellonistica turistica in centro storico e la presentazione del progetto scolastico dell’Isc Pagani ‘Rinascimento 4.0’. La prima giornata festiva proseguirà per tutto il giorno con la lettura del ‘Bando della festa’ (17.30) l’apertura degli stand gastronomici (alle 20) e poi il via alle 21 con una delle belle novità dell’edizione 2023: lo spettacolo di musici, sbandieratori e gruppo di danza Metamorfosi, ‘Ver Sacrum Vovere’ (volgere verso la primavera Sacra). Si tratta di uno spettacolo incentrato sull’azione scenica e narrativa di quadri coreografici, diretto dal regista ascolano Giovanni Nardoni. La manifestazione riprende la domenica con il suggestivo corteo storico dell’Armata di Pentecoste dove nel ruolo di Priore, sfileranno anche rappresentanti istituzionali del territorio provinciale e non. Come da tradizione seguirà l’offerta dei ceri alla Madonna da parte delle quattro corporazioni rappresentanti la comunità: Artisti, Mulattieri, Bifolchi e Zappaterra.

Da qui, prenderà vita il coinvolgente rito dello Sciò la Pica, che dà il nome all’intera manifestazione, simbolo delle origini picene del paese. Il programma festivo prosegue con l’attesa sfida tra le quattro corporazioni, nella Giostra dell’Anello. Tra le voci presenti ieri alla presentazione della manifestazione: il vice presidente dell’Armata Fabio Cartacci, Elisabetta Vesprini responsabile del cerimoniere ed il professor Rossano Perotti del Liceo Artistico Preziotti, i cui alunni sono autori dei premi che verranno consegnati alla manifestazione.

Paola Pieragostini