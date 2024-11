Vincita al SuperEnalotto, un ricco 5 premia la provincia di Fermo

Porto San Giorgio (Fermo), 18 novembre 2024 – Dopo la maxi vincita a Riva del Garda, ora la città fortunata è Porto San Giorgio.

Nella cittadina fermana è stato infatti centrato un ricco '5' al SuperEnalotto con una giocata registrata nella tabaccheria Quintili, in via Sacconi 6.

Lo conferma Agipronews, annunciando che una giocata alla ricevitoria sangiorgese ha fruttato una vincita di quasi venti mila euro.

Questo fine 2024 sta regalando gioia e fortuna: dopo il '6' sulla scheda a Riva del Garda, che ha portato nelle tasche di un fortunato giocatore in provincia di Trento 90 milioni di euro, anche Reggio Emilia è stata baciata dalla sorte, grazie ad un '5' dal valore di trentamila euro.

Il jackpot per la prossima estrazione, in programma per domani, 19 novembre, è quindi di 33,3 milioni di euro.