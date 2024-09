Weekend di calcio, basket e volley: "Oltre 350 atleti Libertas coinvolti"

Oltre 350 atleti della Libertas sono impegnati fino a domenica in incontri di basket, calcetto e calcio negli impianti sportivi della città: "Si svolgono incontri del Campionato nazionale di pallacanestro over 45-50, 55 e 65 maschile over 55 e 3 contro 3 femminile – spiega Carmine Adinolfi, responsabile nazionale dell’area tecnica della Libertas –. Riguardo al calcio si tengono anche match del campionato nazionale amatoriale. Abbiamo coniugato insieme questi due appuntamenti: grazie all’Amministrazione comunale abbiamo avuto a disposizione strutture e campi che ci hanno permesso di effettuare le gare anche in caso di maltempo. Nonostante l’inizio del campionati federali abbiamo avuto l’adesione anche delle società locali Borgo Rosselli e Olimpia".

Nella giornata di ieri gli incontri sono andati avanti nelle palestre. Mentre domenica al PalaSavelli si svolgeranno le premiazioni: "Quella degli over è una manifestazione aperta a tutte le età – prosegue Adinolfi – . Troviamo entusiasmo da parte dei partecipanti, il coinvolgimento delle famiglie che sono giunte a Porto San Giorgio insieme agli atleti anche in favore di un turismo diverso da quello tradizionale. Come Libertas puntiamo molto a questo tipo di eventi". Tra le sportive coinvolte per questo weekend spicca uno dei volti celebri del basket nazionale e internazionale: ci sarà infatti anche Mabel Bocchi, ’azzurra’, bandiera della Geas, 8 scudetti e una Coppa dei campioni in bacheca.

s.s.