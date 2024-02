Yuasa tra le mura amiche "Stiamo attenti a Cantù"

Archiviato un doppio turno esterno consecutivo, tra Prata e Brescia, con cinque punti su sei portati a casa, la Yuasa Battery Grottazzolina torna a giocare davanti al pubblico amico oggi per affrontare Cantù nell’ottava giornata di ritorno.

I lombardi al momento sono fuori dalla griglia playoff ma costruita per ben altri obiettivi: a Grotta insomma si giocano chance importanti per raggiungere la seconda fase. E sono anche in un buon momento di forma testimoniato dalle due vittorie conseguite nelle ultime due uscite contro Reggio Emilia e Santa Croce.

Ma per capire la forza del gruppo a disposizione di coach Denora, costruito in continuità rispetto alla passata stagione dove chiuse la regular season addirittura al secondo posto. Confermati l’opposto mancino Gamba, i centri Monguzzi e Aguenier, la banda Ottaviani ed il libero Butti.

I nuovi sono il regista Matteo Pedron e l’altra banda: tagliato a gennaio l’albanese Bakiri, è arrivato l’esperto (ex Brescia) Andrea Galliani. Insomma un gruppo che va preso decisamente con le molle e che non deve essere in alcun modo sottovalutato ma a Grotta ne sono pienamente consapevoli.

"La classifica non rende giustizia al reale valore di Cantù – sottolinea il centrale Mattei nel presentare il prossimo avversario – lo scorso anno con un organico simile finirono secondi. La A2 è però un campionato strano, tutte le squadre si sono rinforzate tantissimo e non essendoci partite scontate può capitare di incappare in una stagione meno positiva del previsto. Ad ogni modo bisognerà stare attentissimi".

Sulla medesima falsariga il punto di vista di capitan Riccardo Vecchi, protagonista da subentrato in entrambi i recenti match lontano dal Pala Grotta.

"Cantù negli ultimi anni è sempre stata nelle parti alte della classifica – fa eco il capitano – dunque sono abituati a giocare partite come questa. Noi torniamo a giocare in casa dopo due belle trasferte, dobbiamo spingere molto in battuta per allontanare Pedron da rete perché il loro gioco veloce potrebbe metterci in forte difficoltà. Hanno integrato l’organico con un attaccante molto forte come Galliani, dovremo essere bravi ad approcciare bene la partita".

Grotta e Cantù si sono spesso incrociate dando vita a innumerevoli battaglie: sette i precedenti con un bilancio nettamente in favore dei lombardi con Grotta vincente nelle ultime due gare disputate. Match che sarà affidato all’arbitro Michele Marotta di Prato che sarà coadiuvato dall’avvocato perugino Beatrice Cruccolini.

Atteso come sempre un colpo d’occhio importante al PalaGrotta con il pubblico di casa che sarà come sempre caloroso e al fianco di Bruening e compagni per sostenere la squadra fino alla fine.

Roberto Cruciani