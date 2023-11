Emanuela Malavisi chi è la tronista di Uomini e Donne ‘made in Marche’: età e lavoro

Fermo, 8 novembre 2023 - È marchigiana la new entry di Uomini e Donne. Emanuela Malavisi, fermana di Porto San Giorgio, è la nuova dama pronta ad arricchire nelle prossime settimane il parterre del salotto più amato di Canale 5. Schietta e determinata, dagli improvvisi cambi look, Malavisi ha incuriosito il pubblico a casa mostrando da subito gran carattere chiedendo ad Ermes di restare per conoscerla, proprio nel momento in cui il cavaliere voleva abbandonare lo studio. In attesa di conoscere chi sarà la sua anima gemella, scopriamo chi è la dama.

Chi è Emanuela Malavisi

Emanuela è nata a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo nelle Marche. Ha studiato psicologia clinica a Firenze ed è una pittrice autodidatta. È anche proprietaria dello chalet Rivazzurra a Lido di Fermo. Malavisi ama lo sport e la forma fisica, come si evince dai suoi profili social; ma sul piccolo schermo è già famosa per il suo carattere determinato e soprattutto per i suoi cambi di pettinatura: dai capelli lisci, alle onde morbide fino al riccio stretto e voluminoso, Emanuela si è mostrata da subito una donna eclettica, diretta e senza peli sulla lingua. La domanda è: chi sarà in grado di conquistare il suo cuore?

Le sue frequentazioni

Nonostante i rumors estivi sul presunto cambio format del programma, anche quest’anno Uomini e Donne di Maria De Filippi torna nel solito mix tra trono Classico e Over. E se per il trono classico il pubblico si è incendiato sul ritorno alle scene di Ida Platano, a conquistare la curiosità del pubblico per il trovo over è Emanuela Malavisi. Oltre ai cambio look, ad interessare il pubblico a casa sono i suoi flirt. Nelle recenti puntate di Uomini e donne, Emanuela ha aggiornato gli spettatori sulla sua frequentazione con Marco Antonio. Il cavaliere del trono over, infatti, ha deciso di rimettersi in gioco e cercare la sua anima gemella nel salotto di Maria de Filippi. E con Emanuela c’è stata fin da subito una chimica tangibile. “Con lui c’è stato qualcosa che fin da subito mi ha fatto pensare - ha spiegato Emanuela - Fa sentire la sua presenza, il suo corteggiamento, il suo sguardo mentre sono seduta, mi cinge forte durante il ballo. Come se avessimo bruciato le tappe. Siamo più avanti. Sapevamo che c’era chimica, attrazione fisica. Come se ci fossimo già conosciuti e raccontati”.

Quando e dove vedere Uomini e Donne

Per scoprire come andrà a finire la storia tra Emanuela Malavisi e Marco Antonio l’appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5.