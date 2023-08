Pazzi per i The Kolors: piazza piena e pubblico da tutta la regione

Porto San Giorgio (Fermo), 20 agosto 2023 – È cominciata intorno alle 18 la lunga attesa per i The Kolors, sono arrivati anche dai territori vicini, dal vicino Abruzzo, da ogni angolo possibile delle Marche gli appassionati di Italodisco, del gruppo più amato dell’estate 2023. Un colpo grosso per Porto San Giorgio, accaparrarsi i The Kolors prima che scoppiasse il tormentone della calda stagione, prima che la canzone che tutti ballano si consacrasse disco di platino.

Ecco allora che i fan di Stash e compagni sono arrivati per tempo, con la preoccupazione di non fare in tempo, visto che il centro della città era blindato fin dal pomeriggio per l’evento gratuito, le aree sosta sistemate in giro per il territorio hanno fatto il loro dovere, tra navette e trenini per coprire le distanze. Una festa bella, con tanti giovani e meno giovani ad aspettare anche sotto il sole del tardo pomeriggio che ha comunque fatto sentire il calore intenso di questi giorni sotto il segno di Nerone. Locali pieni e super lavoro per tutti, immenso lo spiegamento delle forze dell’ordine, la protezione civile, le pubbliche assistenze, per garantire davvero una serata di serenità e di divertimento.

Un’organizzazione studiata nei dettagli con il coordinamento di Prefettura e Questura, vista anche concomitanza con la festa del mare e con l’arrivo di Achille Lauro a Le Gall. Chiuso alle auto il viale, viabilità tutta modificata e grandi manovre per spostarsi, il gruppo ha cominciato intorno alle 19 a provare per una grande discoteca a cielo aperto che ha visto Porto San Giorgio regina della notte, se ‘questa non è Ibiza’, di sicuro ci somigliava molto.

a. m.