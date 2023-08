Addio Sambenedettese: Rinasce la San Benedetto Calcio

Rinasce ufficialmente la Sambenedettese. La notizia è arrivata nella serata di ieri al club di Massi dalla Figc che spiega nel comunicato ufficiale: "Si fa riferimento alla richiesta di cambio denominazione sociale, presentata in data odierna. Viste le motivazioni addotte e la documentazione prodotta, in via straordinaria ed eccezionale, si approva il cambio di denominazione da San Benedetto calcio S.r.l. S.s.d. in U.s. Sambenedettese S.s.d.a.r.l.". Il sogno di patron Vittorio Massi e di tutta la società dell’ex Porto d’Ascoli, cullato da tempo ed esternato già nell’estate 2022, è diventato realtà nella notte delle stelle cadenti e dei desideri avverati. La città dopo la morte della Samb "di Renzi" non poteva rimanere senza la sua squadra ufficiale, e Gravina non ha potuto fare altro che dare parere positivo alla richiesta di cambio denominazione. Mister Maurizio Lauro è soddisfatto della prova dei suoi giocatori contro l’Atletico Centobuchi: "Abbiamo fatto un’altra buona partita, anche se eravamo un po’ più stanchi del solito e abbiamo fatto un po’ più di fatica nella gestione della palla e nella riconquista: eravamo un po’ più pesanti, in alcuni momento abbiamo recuperato poco palla e sulle seconde palle quando loro calciavano lungo eravamo un po’ in fatica con i centrocampisti ad accorciare e in queste cose dobbiamo ancora migliorare. Negli ultimi giorni abbiamo aumentato i carichi di lavoro, ma abbiamo comunque fatto cose buone e altre un po’ meno, come è giusto che sia in questo momento della stagione. Abbiamo creato tanto davanti, anche se siamo stati poco precisi e anche un po’ sfortunati visti i legni presi e il rigore sbagliato, però occasioni ne abbiamo create tante e abbiamo concesso poco. Dobbiamo lavorare sempre così, con intensità, cosa che mercoledì nel test un po’ è mancata, ma ne abbiamo messa tanta durante gli allenamenti quindi è normale". Mister come diceva appunto c’è stata imprecisione e anche un pizzico di sfortuna nella fase offensiva, anche se è arrivata comunque la vittoria, che è la cosa più importante: "Sicuramente meglio durante le amichevoli che nella gare che contano. Simone Tomassini ha preso diversi pali, anche il rigore sbagliato da Buonavoglia lascia ora il tempo che trova, l’importante è che non accada durante le gare della stagione". L’inizio del campionato è slittato di una settimana: "Noi abbiamo Simone Paolini che non ha ancora recuperato dall’infortunio, poi abbiamo Lonardo che ha un problemino fisico". Il capitano Alex Sirri commenta a freddo la prestazione nell’amichevole con l’Atletico Centobuchi disputata mercoledì: "La gara ci ha dato buone indicazioni, anche se eravamo più stanchi del solito perché ci stiamo allenando. Dobbiamo migliorare a livello di squadra, dobbiamo ancora conoscerci bene ma siamo sulla strada giusta".

l.f.