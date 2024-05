Schianto nella notte in via 1° maggio, finisce nel fossato: giovane ferito

Terribile fuori strada nella notte fra venerdì e sabato lungo via 1° Maggio, a Centobuchi di Monteprandone. N’è rimasto vittima D. C. di 21 anni che verso le tre, probabilmente a seguito di un colpo di sonno, ha perso il controllo dell’auto che è volata fuori strada precipitando nel fossato che si trova sotto il livello stradale. Il giovane è rimasto bloccato nell’abitacolo ed è stato estratto dal personale dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto. Il ragazzo è stato poi affidato ai sanitari della locale potes che l’ha trasportato direttamente al trauma center dell’ospedale di Ancona in codice rosso di secondo livello. A causa delle avverse condizioni meteo l’eliambulanza non si è levata in volo, per cui il trasferimento è avvenuto via terra. Sul luogo del sinistro, per gli accertamenti di legge, è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Ascoli. Il ferito, a ogni modo, è rimasto sempre cosciente.