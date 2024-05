Il premio nella Bcc Cup. E’ arrivato il primo posto

In occasione dell’assemblea territoriale di Iccrea Banca, si è svolta a Roma la premiazione della BCC Cup 2023 cui hanno partecipato tutte le Banche di credito cooperativo del Gruppo. E un grande risultato è arrivato per le Marche e l’Abruzzo: la Banca del Piceno, infatti, è risultata prima classificata nella categoria Grandi Banche per le attività commerciali inerenti al BCC Factoring. "Si tratta di un risultato molto importante per il nostro Istituto di credito – commenta Gabriele Illuminati, vice direttore generale della Banca del Piceno –. Il Gruppo Iccrea divide le 115 banche nazionali in piccole, medie, grandi e maxi. La Banca del Piceno è inserita tra le Grandi Banche e tra queste siamo una di quelle più piccoli. Nonostante ciò i nostri numeri sono risultati ottimi a tal punto da ottenere il primo posto nel volume di affari relativo al BCC Factoring. Si tratta di dati relativi al 2023". Un risultato che rende orgogliosi tutti in quanto non scontato e frutto di costante impegno. Ogni anno il Gruppo Iccrea organizza proprio nella Capitale l’atteso evento finalizzato a valorizzare la Banche di credito cooperativo che hanno raggiunto rilevanti obiettivi nelle aree business volti anche a promuovere lo sviluppo del territorio di competenza. Basilari, a tal riguardo, sono risultati l’impegno e la competenza dei dipendenti della Banca del Piceno nel proporre offerte integrate e opportunità innovative a beneficio dei soci e dei clienti. L’importante risultato, insomma, è il frutto dell’azione corale di tutti i collaboratori della Banca del Piceno che hanno saputo individuare soluzioni efficaci per i clienti, mostrando attenzione, competenza e le giuste attenzioni. Alla cerimonia di premiazione, svoltasi a Roma, in rappresentanza della Banca del Pieno hanno partecipato il presidente Alfio Bagalini e lo stesso Gabriele Illuminati i quali sono stati premiati da Francesco Romito (vice direttore vicario di Banca Iccrea) e da Pietro Galbiati (vice direttore generale di Banca Iccrea).