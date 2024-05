Si dimette il vice di Porrà

Scossone politico nel comune di Montefiore dell’Aso dove, a pochi giorni dalla presentazione delle liste per le elezioni del prossimo giugno, Tonino Maurizi si è dimesso dalla carica di assessore e vice sindaco. Immediata la reazione del sindaco Lucio Porrà che ieri mattina ha nominato assessore e vice sindaco la giovane consigliera dottoressa Gloria Cannella. "Oltre che per le sue competenze – ha affermato Porrà – va evidenziato anche il lavoro svolto in questi 5 anni, soprattutto nei confronti dei ragazzi del Consiglio Comunale Ragazzi. "Per evitare strumentalizzazioni sulle dimissioni di Maurizi, ho deciso di mettere tutti a conoscenza delle motivazioni che il vice sindaco ha espresso in una nota che riporto integralmente: "Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata nel conferirmi la carica di vice sindaco ma, soprattutto, ringrazio per aver avuto l’opportunità di far parte di questo Consiglio comunale, attraverso il cui operato ho potuto mettermi al servizio della Comunità montefiorana. Ho messo a disposizione il massimo del mio impegno con correttezza, onestà e dedizione cercando di collaborare e contribuire alla realizzazione dei progetti che abbiamo pianificato per il nostro paese. Oggi sento l’esigenza di elaborare nuovi programmi, di cercare nuovi obiettivi che mi portino verso altre direzioni e, pertanto, ritengo doveroso rimettere la carica di assessore e vicesindaco con effetto immediato". Il sindaco Lucio Porrà, insieme ad alcuni consiglieri uscenti, proporrà la sua candidatura per il terso mandato.