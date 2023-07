Riviera delle Palme alla San Benedetto calcio

La San Benedetto calcio potrà giocare le gare interne al Riviera delle Palme. Ieri mattina il presidente e amministratore unico del club Vittorio Massi, accompagnato dal team manager Giuseppe Marzetti, è stato ricevuto in Comune dal sindaco Antonio Spazzafumo e dall’assessore all’Urbanistica Bruno Gabrielli per firmare proprio l’atto di concessione per l’utilizzo dello stadio, documento necessario all’iscrizione al prossimo campionato e che appunto verrà allegato alla domanda che sarà presentata alla Lega Nazionale Dilettanti. Non si tratta di una concessione annuale ma di un affitto dell’impianto per disputare le gare interne esattamente come nella scorsa stagione ma questa volta il Comune ha chiesto una fideiussione bancaria di importo pari all’intero canone annuale. Come anticipavamo nell’edizione di ieri, infatti, la Giunta nella serata di lunedì ha approvato una delibera in cui vengono fissati i criteri secondo i quali verrà affidato il Riviera delle Palme. Come è noto, nella passata stagione, lo stadio era stato concesso sia al Porto d’Ascoli che alla Samb ma oggi alla luce della nuova delibera approvata la Samb si vedrebbe esclusa. Nella delibera difatti tra gli indirizzi per la concessione in uso dello stadio comunale vengono fissati dei paletti "che comprendono misure aventi lo scopo di assicurare che lo spazio possa essere affidato a soggetti che non abbiano pregresse situazioni economico-giuridiche tali da aver determinato impatti negativi o ripercussioni sul tessuto cittadino o del territorio, che non abbiano pregresse situazioni di mancati pagamenti di canoni concessori con il Comune e che siano in possesso di apposita garanzia fidejussoria a copertura del canone per la concessione". La Samb di Renzi ha, invece, un debito da saldare di circa 25 mila euro nei confronti del Comune per il mancato pagamento dei canoni di affitto dello stadio per la stagione appena conclusa. Basterebbe in sostanza questo per negare la concessione dello stadio alla Samb. Il discorso non cambierebbe nel caso in cui Renzi cedesse la società ad Angelini ovviamente.

Nel frattempo la San Benedetto calcio procede senza sosta nell’organizzazione della prossima stagione. Con l’atto del Comune per l’utilizzo dello stadio ha completato la domanda di iscrizione dove vengono anche specificati i colori sociali che sono il rosso e il blu. La prima maglia sarà difatti rossoblù, la seconda bianca con i contorni rossoblù. Lo sponsor tecnico è Kappa. E oggi firmano altri cinque calciatori con i quali la società aveva già trovato un accordo nei giorni scorsi. Si tratta dell’attaccante Danilo Alessandro, del centrocampista Simone Paolini, dei difensori Luca Sbardella e Leonardo Pezzola e l’attaccante Nazareno Battista. Giovedì sarà la volta di Karim Cardoni, svincolato dal Montegiorgio. L’obiettivo da centrare, poi, resta il centrocampista Andrea Arrigoni della Fidelis Andria. Continuano i contatti con il ds De Angelis che appare fiducioso di poterlo portare a San Benedetto.

s. v.