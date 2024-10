Monsterland Halloween Festival a Ferrara, ecco tutti gli artisti sul palco

Ferrara, 29 ottobre 2024 – Manca pochissimo all’inizio della 14esima edizione di Monsterland Halloween Festival, l’appuntamento che si svolgerà su un’area di 60mila metri quadri, pronta ad accogliere un pubblico proveniente da tutta Italia ed Europa. Tre giorni e tre notti di musica elettronica, e non solo. Biglietti a partire da 57.50 euro.

Il maxi evento

Si aggiunge al ricco programma del festival l’area Extreme Freestyle Motocross dove saranno presenti stunt-man professionisti e piloti internazionali che si esibiranno. Inoltre ci sarà un ring di wrestling allestito per l’occasione dove avranno luogo incontri tra campioni italiani.

I tre giorni sono organizzati da Unconventional Events, in collaborazione con Madam Butterfly e con il patrocinio del Comune di Ferrara: l’ingresso è riservato esclusivamente ai maggiorenni e per parteciparvi è necessario un costume, una maschera o un minimo di trucco a tema.

La serata di apertura, giovedì 31 ottobre

Giovedì 31 ottobre si apre con l’ormai tradizionale one-day festival al Ferrara Fiere Congressi. Sette palchi interni ed i cinque esterni sui quali si esibiranno, dalle 18, i dj delle discoteche più famose d’Europa come l’Amnesia di Ibiza e il Cocoricò di Riccione. In chiusura anche Gigi D’Agostino, il capitano della dance. Fra i cantanti annunciati spiccano Geolier, Rose Villain e Tedua. Ilario Alicante, 999999999 e Marco Faraone i nomi noti dell’elettronica.

La festa nel castello, venerdì 1 novembre

Venerdì primo novembre si balla tutta la notte dentro al castello di Ferrara. Inizia alle 20 l’evento Monsterland in the Castle. Cena privata e after party per mille persone. Suoneranno Dj Ralf, Ruben Mandolini, Gauthier DM e Wide Music aka Wide & Fat.

Il giorno dei morti, sabato 2 novembre

Sabato 2 novembre, dalle ore 18, si torna al Ferrara Fiere Congressi per Monsterland: el Día de los Muertos al. Cinque palchi per una festa 100% dedicata alla musica elettronica con dj come Amelie Lens, Giorgia Angiuli e Reinier Zonneveld.