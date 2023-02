Videomapping a Ferrara 2023: su Palazzo Diamanti prende vita il Rinascimento

Videomapping 'rinascimentali' bsulla facciata di palazzo Diamanti

Ferrara, 28 febbraio 2023 – A Palazzo Diamanti il Rinascimento prende vita. Al via l’anteprima dell’attesissima opera di videomapping che andrà in scena dal 3 al 5 marzo in via corso Ercole I d'Este. Il palazzo, da poco riaperto al pubblico dopo i lavori di restauro, ospita (fino al 19 giugno) la grande mostra sul Rinascimento con le opere di Ercole de Roberti e Lorenzo Costa.

"Il videomapping - ha sottolineato l’assessore alla cultura Marco Gulinelli - è da considerarsi una branca della videoarte, da possibilità ad artisti di sperimentare forme espressive nuove e di grande impatto e, in particolare a palazzo Diamanti, consentirà un godimento assoluto di opere d’arte eccezionali”.

Palazzo Diamanti di Ferrara prenderà vita grazie al videomapping

Lo spettacolo

Sei videoproiettori posizionati sui palazzi antistanti, Turchi di Bagno e Prosperi Sacrati, realizzeranno lo show visivo con musiche dell’epoca, che riprodurranno anche i suoni della quotidianità rinascimentale: il crepitio dei passi, il nitrito dei cavalli, il rumore degli zoccoli, il transito delle carrozze. Due proiettori saranno dedicati al balconcino, che avrà una vita propria nello spettacolo.

La straordinaria complessità del palazzo di corso Ercole I d’Este, con gli oltre 8mila blocchi di marmo, completerà lo spettacolo visivo. Obiettivo è quello di animare le facciate del palazzo storico con i capolavori del Rinascimento ispirati, ovviamente, alla mostra curata da Vittorio Sgarbi.

Al centro della scena la luce, “simbolo della bellezza, che si irradia per tutta la superficie e apre alla visione delle opere che sono racchiuse ed esposte alla mostra Rinascimento”.

Firma della realizzazione videoartistica, promossa dal Comune con il sostegno di partner pubblici e privati, sono i visual artist Andrea Bernabini e Sara Caliumi, con il music designer Davide Lavia.

Dove vedere il videomapping

Il migliore luogo di osservazione sarà l’angolo tra corso Ercole I d’Este e corso Biagio Rossetti; che, per l'occasione, verranno chiusi al traffico.

Orario delle proiezioni

Le proiezioni partiranno venerdì 3 marzo dalle 20 fino a mezzanotte, ogni 15 minuti circa, per proseguire sabato 4 dalle 18,30 a mezzanotte e domenica 5 marzo dalle 19 sempre fino a mezzanotte, ogni 15 minuti circa (la durata dello show visivo).

Per l’occasione la mostra aprirà eccezionalmente fino a mezzanotte (con ultimo accesso alle 23). Negli orari delle proiezioni l’ingresso sarà dalla vicina caffetteria di palazzo Diamanti.