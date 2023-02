Visite guidate e degustazioni tra Bologna e Modena: 15 mete da scoprire

La torre della Ghirlandina, una delle 15 mete da scoprire

Trekking in Appennino tra i ‘borghi più belli d’Italia’: ecco dove in Emilia Romagna

Bologna, 28 febbraio 2023 - Una giornata alle terme, ma anche degustazioni di vini e visite guidate. Dalla cultura all’enogastronomia, sono quindici le esperienze che per tutti i week-end di marzo e il primo week-end di aprile accompagneranno i cittadini di Bologna e Modena.

L’iniziativa, che prende il nome di ‘Primavera fuori dal Comune’ è stata messa in campo da Territorio Turistico Bologna-Modena, in collaborazione con eXtraBO e ModenaTur, con lo scopo di promuovere il turismo di prossimità e la riscoperta di un patrimonio che si trova a pochi minuti da casa ma che spesso è sconosciuto agli stessi cittadini. Un ampio ventaglio di proposte adatte a tutte le fasce di età e family friendly, a un prezzo simbolico di dieci euro a persona e totalmente gratuito per gli under 14.

"Questa campagna vuole essere un invito a tutti i nostri concittadini - commenta Mattia Santori, presidente del Territorio Turistico Bologna-Modena - a cui proponiamo di riscoprire un patrimonio che ormai viene fruito da turisti che vengono da tutto il mondo. C’è chi, nato a Bologna o a Modena, non ha mai visitato la Rocchetta Mattei o la torre della Ghirlandina”. Il presidente del territorio turistico fa poi sapere che, nel caso in cui l’iniziativa avesse successo, la seconda edizione verrebbe proposta in autunno.

La campagna tocca anche la provincia di Modena, che partecipa con i brand che l’hanno resa celebre in tutto il mondo: Ferrari, Pavarotti, aceto balsamico e il classico tour della torre Ghirlandina e del Palazzo Ducale nel cuore del centro storico.

Le prenotazioni si possono effettuare sul sito di eXtraBO e presso l’Ufficio Turistico e ogni esperienza è fruibile per tutti i weekend di marzo e il primo weekend di aprile, in orari prestabiliti e consultabili online. “I posti sono limitati - prosegue Santori - circa 10/15 per ogni data”.

Ecco tutte le esperienze:

1. La casa della Scaletta e i suoi paraporti a Casalecchio di Reno

Sabato 4 marzo

Sabato 11 marzo

Sabato 18 marzo

Sabato 25 marzo

Orario: 11

2. Alla scoperta degli antichi mulini della Valle del Savena in e-bike

domenica 5 marzo

domenica 12 marzo

domenica 19 marzo

domenica 2 aprile

Orario: 9:30

3. Visita al Museo Automobili Lamborghini

domenica 5 marzo

domenica 12 marzo

domenica 19 marzo

sabato 25 marzo

domenica 2 aprile

Orario: 15.30

4. Scopri la storia del Mito Lamborghini

sabato 4 marzo

sabato 18 marzo

sabato 1 aprile

Orario: 10:15 e 11:15

5. Alle origini del wireless: visita guidata a casa Marconi

domenica 5 marzo

domenica 12 marzo

domenica 19 marzo

domenica 26 marzo

domenica 2 aprile

Orario: ore 10.40

6. Degustazione di Olio Extravergine di Oliva

Sabato 4 marzo

Sabato 11 marzo

Sabato 18 marzo

Sabato 25 marzo

Sabato 1 aprile

Orario: ore 12.30 – 17.30

7. Degustazione di Vini a palazzo di Varignana

Sabato 4 marzo

Sabato 11 marzo

Sabato 18 marzo

Sabato 25 marzo

Sabato 1 aprile

Orario: ore 12.30 – 17.30

8. La galleria ottocentesca delle Terme di Porretta e il Percorso delle acque alle

Terme

Sabato 4 marzo

Sabato 11 marzo

Sabato 18 marzo

Sabato 25 marzo

Sabato 1 aprile

Orario: ore 9 partenza visita alla galleria ottocentesca. L’ingresso alle Terme può

avvenire successivamente alla visita alla galleria, nell’orario di apertura dello stabilimento

termale dalle 8.30 alle 19.

9. Una mattinata alle Terme Salute Più

Sabato 4 marzo

Sabato 11 marzo

Sabato 18 marzo

Sabato 25 marzo

Sabato 1 aprile

Orario: dalle 9 alle 13

10. Visita guidata al Museo Ducati

domenica 5 marzo

domenica 12 marzo

domenica 19 marzo

domenica 26 marzo

domenica 2 aprile

Orario: ore 11.00

11. Visita guidata del Museo dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena a

Spilamberto

domenica 5 marzo

domenica 12 marzo

domenica 19 marzo

domenica 26 marzo

domenica 2 aprile

Orario: ore 10.45 –15.30

12. Visita guidata a alla Casa Museo Luciano Pavarotti a Modena

Sabato 4 marzo: ore 15

Sabato 11 marzo: ore 15

Sabato 18 marzo: ore 15

Sabato 25 marzo: ore 15

Sabato 1 aprile: ore 14.30

13. Il Palazzo Ducale di Modena e la Torre della Ghirlandina

domenica 5 marzo

domenica 12 marzo

domenica 19 marzo

domenica 26 marzo

domenica 2 aprile

Orario: ore 15.00

14. Visita guidata e ingresso al Museo Enzo Ferrari di Modena con ingresso al Museo Ferrari di Maranello

Sabato 4 marzo

Sabato 11 marzo

Sabato 18 marzo

Sabato 25 marzo

Sabato 1 aprile

Orario: 14.30 visita guidata e ingresso Museo Ferrari di Modena e 16.30 ingresso al museo Ferrari di Maranello