Mostra su Renoir a Rovigo 2023: 47 opere per raccontare la svolta dall’Impressionismo

Renoir, a Rovigo una grande mostra sul maestro francese

Rovigo, 24 febbraio 2023 - Il viaggio in Italia del 1881 - 82 cambiò la vita e l'arte di Pierre Auguste Renoir. Nel confronto con i grandi maestri del passato, da Raffaello a Tiepolo, Tiziano, Carpaccio, il pittore francese iniziò a maturare un 'ripensamento' nei confronti dell'Impressionismo, di cui era una delle firme più famose. E da quel momento la sua pittura cercò una diversa classicità, una morbidezza delle forme, un approccio più attento al disegno e alla pura bellezza. Racconta proprio “L'alba di un nuovo classicismo” la grande mostra che si aprirà sabato 25 febbraio a Palazzo Roverella di Rovigo, e si potrà visitare fino al 25 giugno.

Curata da Paolo Bolpagni, la mostra riunisce ben 47 opere di Renoir, provienenti da musei francesi, austriaci, svizzeri, tedeschi, danesi, e perfino un dipinto di proprietà personale del Principe Alberto di Monaco, “La Baigneuse s'arrangeant les cheveux” (del 1890), oltre a capolavori di maestri dell'arte, da Romanino a Rubens, da Ingres a Tiepolo, Carpaccio e De Chirico.

Realizzata per iniziativa della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo e dell'Accademia dei Concordi, con il contributo di Intesa Sanpaolo e la produzione di Silvana Editoriale, la mostra segue l'evoluzione dello stile e dell'arte di Renoir, dal periodo impressionista (è esposto anche un importante studio per le “Bal au Moulin de la Galette”, uno dei quadri più famosi dell'artista) alle opere della sua fase più matura, comprese quelle realizzate a Cagnes sur Mer, dove si era trasferito e per l'artrite reumatoide che lo tormentava era ormai costretto a dipingere legando i pennelli alle mani.

Fra i dipinti più rappresentativi della svolta di Renoir, la “Baigneuse blonde” del 1882 in cui ritrasse Aline Charigot, sua futura moglie. In una sala, è possibile ammirare anche diverse opere dedicate a Gabrielle, che dal 1894 fu la bambinaia di casa Renoir e divenne subito la modella preferita del pittore: maturò un affetto speciale per Jean Renoir, secondogenito dell'artista, che poi divenne il grande regista cinematografico. Info, www.palazzoroverella.com.

Mostra Renoir a Rovigo: date e orari

La mostra è visitabile a Palazzo Roverella, in via Laurenti 8/10, dal 25 febbraio 2023 al 25 giugno. Gli orari:

Lunedì-venerdì 9 – 19

Sabato, Domenica, festivi 9 – 20

Mostra Renoir: biglietti

È possibile prenotare online i biglietti della mostra sul sito Vivaticket oppure chiamando il numero +39 0110881178, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, sabato dalle 9 alle 13.

Prezzo biglietto

Il costo del biglietto intero è di 12 euro, ridotto 9 euro.

Possono accedere al biglietto ridotto: ragazzi 6-19 anni, over65, studenti universitari, insegnanti, personale Intesa SanPaolo, titolari carta FAI, carta Villabassi, carta Coop, Cral, Fidam, biglietto treno Italo, Rovigo Card.

Non pagano il biglietto: bambini, disabili con accompagnatore, titolari carta Roverella, giornalisti, guide e chi ha un coupon omaggio.