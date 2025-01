Addio a Massimo Pierpaoli. Medico e politico del dialogo

L’annuncio sulla bacheca Facebook dell’amico ed ex collega di partito, Francesco Rendine, ha gettato nello sconforto quanti avevano conosciuto in vita Massimo Pierpaoli. Medico per una vita a Pontelagoscuro, conosciuto sia per l’attività professionale che per l’attività politica, Pierpaoli si è spento a 73 anni nella notte tra il 30 e 31 dicembre. Un professionista conosciuto e stimato, che aveva vissuto il dramma della figlia mancata da giovanissima, e che si era affermato nelle file di Forza Italia negli anni Novanta, quelli del boom berlusconiano. Anima cattolica dei forzisti, conosciuto per il suo equilibrio e moderazione, tanti colleghi lo hanno ricordato ieri.

"Piango la scomparsa dell’amico Massimo Perpaoli – ricorda il senatore di Fd’I Alberto Balboni –, con il quale ho condiviso oltre 20 anni di impegno politico. Tra i fondatori di Forza Italia a Ferrara, ha sempre creduto fermamente nell’unità del centrodestra, memorabili i suoi interventi che mettevano in evidenza le carenze del sistema sanitario. Uomo di grande umanità, ha saputo affrontare con grande dignità la spaventosa tragedia della morte della giovane figlia, che lo ha segnato duramente. Riposa in pace caro Massimo, il tuo esempio di amore assolutamente disinteressato non sarà dimenticato".