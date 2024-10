Alla pizzeria vanno due Spicchi. L’orgoglio del ’maestro’ Banzi

Doppio riconoscimento dal Gambero Rosso per il mastro pizzaiolo ferrarese Thomas Banzi. Thomas Banzi, maestro pizzaiolo di Ferrara, ha ottenuto l’ambito riconoscimento dei 2 Spicchi nella prestigiosa guida Gambero Rosso per la sua pizzeria Settantatre%, in via Ripagrande 18. Questo premio rappresenta un’importante conferma dell’alta qualità che Banzi porta avanti con dedizione nella sua arte pizzaiola. La pizzeria Settantatre% si distingue per la sua continua ricerca della perfezione, unendo tradizione e innovazione, e utilizzando materie prime di prima qualità per offrire ai suoi clienti un’esperienza gastronomica unica. L’attenzione ai dettagli e la passione per la pizza hanno permesso a Banzi di emergere come uno dei pizzaioli più apprezzati nel panorama locale. Il nuovo riconoscimento si aggiunge al successo già ottenuto con la pizzeria Fuoriporta, anch’essa insignita di importanti premi. Fuoriporta, nata dalla stessa visione di Banzi e del socio Martinelli, è presto diventata un punto di riferimento per le serate dei ferraresi e ha contribuito a rafforzare la reputazione del maestro pizzaiolo. Thomas Banzi ha dichiarato: "Ricevere i 2 Spicchi per il Settantatre% è un grande onore. Questo riconoscimento è il frutto di anni di lavoro, passione e impegno costante".