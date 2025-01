"Alloggi Erp, fare chiarezza sulle risorse"

È ancora polemica sugli alloggi Erp. A tornare sul tema è il consigliere del Pd Davide Nanni attraverso un question time che verrà discusso al prossimo Consiglio comunale. Le due questioni che solleva il dem riguardano i tempi di pubblicazione della 35esima graduatoria di assegnazione delle case popolari. La seconda è più strettamente economica. In particolare Nanni vuol sapere "per quale ragione la somma di un milione di euro assegnata per investimenti sul patrimonio di edilizia economico-popolare non sia stata inserita tra le risorse impegnate dal Comune, dato che il fabbisogno di alloggi Erp vuoti da recuperare è in costante aumento".

"Il numero degli aspiranti assegnatari di alloggi Erp nel Comune di Ferrara è in continuo aumento – dettaglia Nanni nel documento –, nel 2024 le nuove domande di assegnazione di un alloggio Erp sono state 341, che si aggiungono alle 715 domande presenti nella 34esima graduatoria, ancora in gestione. La 35esima graduatoria provvisoria Erp, dunque, stando ai numeri dichiarati alla stampa locale dallo stesso assessore Coletti dovrebbe essere composta da almeno 1.056 richiedenti".

Nel corso della terza Commissione consiliare del 28 novembre scorso "l’ex assessore Nicola Lodi ha dichiarato che gli alloggi Erp vuoti o in fase di ristrutturazione presenti nel Comune di Ferrara sarebbero 934". "Nonostante gli interventi di manutenzione straordinaria pianificati da Acer, con risorse regionali e dei comuni in convenzione – si legge ancora – il turnover medio annuale rimane intorno ai 350 alloggi e lo stock di quelli vuoti è aumentato del 27,5% tra il 2019 e il 2023. La nota esplicativa al Bilancio di previsione 2024 di Acer quantifica un numero di alloggi vuoti pari a 1.333 unità che avrebbe dovuto ridursi a 915. La maggior parte di questi alloggi vuoti si trova nel capoluogo".