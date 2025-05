Alunni a lezione di ambiente da Plastic Free

Bambini in prima fila per un mondo più pulito. Sembra uno spot fine a se stesso, invece, è il risultato di una delle ormai numerose iniziative portate avanti da Plastic Free, di concerto con il Comune e l’Istituto comprensivo “T. Bonati” per rendere protagonisti i “cittadini del futuro”.

Si è svolta in questo ambito la prima parte di un progetto che ha visto, martedì mattina, i volontari di Plastic Free recarsi all’interno delle scuole materne di via Granatieri di Sardegna per spiegare ai giovanissimi alunni l’importanza della difesa dell’ambiente.

"Abbiamo fornito guantini e un sacchetto a ciascuno dei bambini che ha preso parte all’iniziativa (due gruppi, rispettivamente, di otto e nove bambini) – spiega la referente di Plastic Free per Bondeno, Rossella Bernardi – e insieme abbiamo fatto una piccola raccolta di un quarto d’ora nei giardini circostanti".