Anteprima nazionale. Franceschini presenta il libro ’Aqua e tera’

’Aqua e tera’ si intitola il libro di Dario Franceschini (La nave di Teseo) che verrà presentato a Ferrara il 27 settembre, alle 17,30, nella Palazzina Marfisa d’Este (corso Giovecca 170). All’iniziativa sarà presente l’autore, con Annalena Benini, giornalista e scrittrice, al Foglio dal 2001, direttrice del Salone del Libro di Torino.

Daria Bignardi, giornalista, conduttrice tv, scrittrice; Anna Maria Quarzi, presidente dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara. Modererà l’incontro Diego Marani.

Dario Franceschini, politico, avvocato e scrittore. Nel 2006 ha pubblicato per Bompiani il suo primo romanzo Nelle vene quell’acqua d’argento, con il quale nel 2007 ha vinto in Francia il Premier Roman di Chambery e, in Italia, il Premio Opera Prima Città di Penne e il Premio Bacchelli. Nel 2007 ha pubblicato, sempre per Bompiani, il romanzo La follia improvvisa di Ignazio Rando, da cui è stato tratto un omonimo spettacolo teatrale. Nel 2009 pubblica per Bompiani il libro In 10 parole. Sfidare la destra sui valori in cui raccoglie i “10 discorsi agli Italiani” pronunciati durante la campagna per le primarie. Nel 2011 esce per Bompiani il romanzo Daccapo. La presentazione a Ferrara del 27 settembre rappresenta un’anteprima nazionale per il suo nuovo libro. Le altre date saranno il 3 ottobre a Napoli, il 4 ottobre a Milano; il 7 ottobre a Roma; il 21 ottobre a Bologna. Franceschini è stato un membro fondatore del Partito Democratico nel 2007. Ha ricoperto quindi numerosi ruoli livello politico. E’ stato vicesegretario del Ppi sotto Franco Marini, coordinatore esecutivo de La Margherita; il primo vicesegretario del Pd con Walter Veltroni, segretario del Partito Democratico succeduto a Veltroni dopo l’esito negativo delle regionali sarde fino alle primarie del 2009, capogruppo dell’Ulivo alla Camera dei deputati dal 3 maggio 2006 al 7 novembre 2007 e del Pd dal 17 novembre 2009 al 19 marzo 2013.

Ha ricoperto le cariche di sottosegretario alle riforme istituzionali nei governi D’Alema II (1999-2000) e Amato II (2000-2001). E’ stato ministro per i rapporti con il Parlamento nel governo Letta (2013-2014). Di nuovo ministro per i beni e le attività culturali nei governi Renzi, Gentiloni, Conte II e Draghi, per un periodo complessivo di più di sette anni, divenendo così il ministro che più a lungo ha guidato il dicastero. La nave di Teseo è una casa editrice italiana di narrativa, saggistica e poesia con sede a Milano. E’ stata fondata nel novembre 2015 da Umberto Eco, Elisabetta Sgarbi, Mario Andreose, Eugenio Lio e altri scrittori italiani.