Apprezzamenti a una ragazza. Maxi rissa: 5 in ospedale e un arresto

Un apprezzamento di troppo a una ragazza. Questa sarebbe la causa scatenante di una rissa tra dieci giovani che si è verificata durante la notte più lunga dell’anno fuori da un noto locale, a Lido di Spina. A innescare la lite, un 25enne che ha dato in escandescenza all’interno dalla discoteca e, per questo motivo, è stato allontanato. Fuori, poi, dal locale si sarebbe accesa la rissa che ha provocato 5 feriti. Le persone coinvolte hanno tutte tra i 25 e i 30 anni. La violenza lite di Capodanno ha richiesto l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Comacchio, chiamati dagli addetti alla sicurezza del locale. Per calmare gli animi sono servite diverse pattuglie degli uomini dell’Arma. La rissa ha causato veri e propri momenti di caos, dal momento che le forze dell’ordine hanno dovuto spostarsi in modo repentino dal centro della città. I carabinieri, infatti, erano presenti in maniera massiccia a presidiare e garantire la sicurezza di quanti hanno popolato piazze, canali e ponti dei lidi. Un tafferuglio che è stato subito segnalato al numero unico d’emergenza, il 112, dagli addetti sicurezza. La rissa si è verificata fuori dalla discoteca, anche se a innescarla sarebbe stato un litigio all’interno di un locale. Il protagonista sarebbe stato un giovane, che aveva dato in escandescenza all’interno della discoteca e gli addetti alla security lo avevano prontamente allontanato. Fuori però ne è scaturita una rissa che ha coinvolto dieci ragazzi. Prima le spinte, poi calci e pugni con 5 persone che sono finite all’ospedale. I carabinieri sono giunti in maniera fulminea e hanno evitato conseguenze più gravi. I militari dovranno guardare le telecamere per ricostruire l’accaduto e, eventualmente. Intanto già ieri c’è stato il provvedimento di arresto per un giovane, per rissa e resistena a pubblico ufficiale. Arresto che oggi andrà in convalida. La scena di violenza, potrebbe essere stata ripresa dai cellulari degli altri ragazzi presenti in strada. Si cerca, a questo proposito, un video pubblicato sui social. La rissa sarebbe scoppiata dopo l’ennesimo brindisi dell’ultimo giorno dell’anno e i festeggiamenti per l’arrivo del 2024. Un apprezzamento poco gradito nei confronti di una ragazza sarebbe stato la molla scatenante. Gli uomini dell’Arma, grazie alla videosorveglianza e alle testimonianze, cercheranno di ricostruire l’accaduto. Non sarà facile perché nel caos generale, alcuni giovani si sarebbero allontanati per evitare di essere denunciati.

Matteo Radogna