Attimi di paura a Boara. Auto sbanda e si ribalta. Un ferito portato all’ospedale

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri lungo via Anna Politkovskaja, a Boara, dove un’auto è uscita di strada capottandosi. Fortunatamente, l’incidente non ha avuto gravissime conseguenze per il conducente della vettura, comunque trasportato all’ospedale di Cona per le cure del caso. Il tutto è accaduto intorno alle 17. Un sessantenne era al volante della sua vettura quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo, incontrollabile, è uscito di strada e si è capottato al bordo della carreggiata. Secondo le prime ricostruzioni, la macchina avrebbe urtato l’isola spartitraffico in cemento. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, oltre agli uomini del comando di via Tassoni, sono intervenuti anche i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica e i vigili del fuoco, pronti a liberare eventuali incastrati tra le lamiere dell’automobile.

Fortunatamente, non è stato necessario il loro intervento in questo senso. Il conducente dell’auto è stato infatti immediatamente estratto dall’abitacolo e affidato ai sanitari del 118. Dopo le prime cure sulla strada, è stato caricato in ambulanza e trasportato all’ospedale Sant’Anna. Ha riportato alcune ferite ma, a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. In via Politkovskaja sono poi rimasti gli agenti della polizia locale per completare i rilievi finalizzati a ricostruire la causa dell’incidente e per mettere in sicurezza la carreggiata. L’incidente di ieri pomeriggio, visto anche l’orario, ha avuto ripercussioni sul traffico, che ha subito qualche rallentamento nel tempo necessario ai soccorsi e al completamento dei rilievi sulla carreggiata.

re. fe.