"Ausl, dg a casa dopo il 31 gennaio"

"Dalle notizie ufficiose, dalle voci che con sempre maggiore frequenza stiamo raccogliendo risulterebbe che tutti i direttori generali che scadranno il 31 gennaio del 2025, mi riferisco a quelli che hanno avuto la proroga, verranno mandati a casa", così annuncia Pierluigi Api, consigliere nazionale e coordinatore provinciale di Anaao-Assomed. Che precisa: "In questo momento queste sono le voci che rimbalzano nei nostri tavoli e in quelli delle altre sigle sindacali, si tratta di notizie ufficiose. Non abbiamo alcun documento in mano, non abbiamo quello che possiamo definire un dato ufficiale".

Il consigliere nazionale e coordinatore provinciale di Anaao-Assomed ha postato, sui social, intorno alle 15 di ieri pomeriggio, le notizie in suo possesso ai colleghi. Titolo del post, ’Dg e loro scadenza’. Poi in basso il testo. "Cari colleghi, tutti i dg scadranno il 31 gennaio del 2025 e andranno a casa ad eccezione della dottoressa Gibertoni (Bologna)".

Chiara Gibertoni, modenese, medico, direttore generale dell’Irccs Policlinico di Sant’Orsola (Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna), ha ricoperto l’incarico di direttore generale dell’azienda Usl di Bologna. Non è tra i colleghi che hanno avuto la proroga nei mesi scorsi, a ridosso con le elezioni regionali. Del resto non fa parte di quelli che hanno avuto la proroga nemmeno Paola Bardasi dal 1 agosto del 2022 direttore generale dell’azienda Ausl di Piacenza (Bardasi è stata in passato direttore generale della nostra azienda Usl). L’attenzione, sull’onda di queste voci, è a questo punto per Monica Calamai, direttrice generale dall’azienda sanitaria di Ferrara.

"Fino a qualche giorno fa – riprende Pierluigi Api – gli scenari erano diversi. Il primo, la strada sembrava essere quella di una conferma per tutti i direttori generali. Il secondo, una proroga di due mesi per dare tempo alla Regione di effettuare le scelte necessarie ad individuare le nuove figure. Da una settimana e ancora ad oggi, le voci sono quelle che ho riportato. Alla scadenza tutti a casa quelli con proroga".