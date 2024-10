Autunno ducale in piazza. Successo dopo la pioggia

Un Autunno Ducale nelle Terre Estensi diviso tra un debutto con la pioggia e una seconda giornata di sole con un successo di presenze. È il bilancio dell’appuntamento promosso ed organizzato dalla Pro Loco di Ferrara, patrocinato dal Comune e in collaborazione con Coldiretti. L’inaugurazione si è tenuta sabato nella Sala Estense, a causa della copiosa pioggia. La cerimonia ha visto il corteo dei figuranti tra i quali quelli del Palio Portuense, del Rione Crusar di Copparo e del Comitato Orlando El Furioso di Verona. A seguire spettacoli di bandiere e danze medievali e saluto dei ragazzi della Pro Loco di Martano, ospiti speciali, con giro di pizzica e tamburelli. Nella giornata di sabato si sono tenuti gli eventi culturali programmati sempre in Sala Estense. Domenica, per tutta la giornata, invece, si sono aperte le piazze del Gusto, in piazza Castello e largo Castello. Tra gli eventi anche laboratori per i più piccoli con l’apicoltura e le decorazioni della zucca.

m. t.