Berco, l’ora x. Scade il termine per gli esuberi

Berco, l’ora ’x’. Oggi scatta la data limite fissata dall’azienda per procedere agli esuberi volontari, il numero è di 400 dipendenti dell’impresa di Copparo che ne conta poco più del doppio. Il giorno più lungo. Ad oggi l’esodo volontario stenta a decollare, l’hanno chiesto poco più di cento dipendenti. Troppo pochi, comunque molto meno dei 400 fissati dai vertici aziendali. Cosa succederà? I sindacati del settore metalmeccanico sono molto preoccupati. Si teme che se non viene raggiunto questo traguardo tutto torni alla casella di partenza. L’azienda, questa la preoccupazione, potrebbe partire di nuovo con le lettere di licenziamento. Del resto tutta la vertenza è deflagarata quando, alcuni mesi fa, a sorpresa, arrivarono 480 lettere di licenziamenti ai dipendenti della storica azienda di Copparo. Il ridimensionamento di 400 unità, sempre secondo le sigle sindacali, era stato fissato come obiettivo proprio per evitare i licenziamenti collettivi. Gli esuberi dichiarati per quello di Castelfranco Veneto, nel Trevigiano, erano 70. L’azienda del Gruppo Thyssenkrupp produce componenti e sistemi cingolati per macchine movimento terra. Questi sono stati mesi di proteste, presidi, incontri sindacali anche al Ministero. Hanno detto sì soprattutto i giovani, molto meno lo zoccolo duro dei lavoratori Berco, che in media hanno tra i 45 e i 50 anni. Il bonus offerto – 57mila euro lordi per lasciare il posto di lavoro – è sembrato poco appetibile. E’ arrivato il piano di rilancio, già criticato dai sindacati proprio perché non affrontava alcuni nodi. Tra questi quel tetto degli esuberi.