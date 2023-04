Bruce Springsteen a Ferrara: niente sospensiva, il concerto sarà al parco Urbano

Ferrara, 19 aprile 2023 – Il concerto di Bruce Springsteen si farà al parco Urbano. Un’affermazione che può apparire pleonastica o ‘vecchia’ di qualche mese, ma che in realtà non lo è se si pensa all’azione giudiziaria intentata per spostare l’evento dal polmone verde a nord del centro a un’altra sede. Il caso, lo ricordiamo, è pendente davanti al tribunale amministrativo a seguito dell’impugnazione da parte dell’associazione bolognese Animal Liberation della delibera con cui il Comune ha dato l’ok alla "convenzione per il supporto organizzativo e logistico per lo svolgimento del concerto di Springsteen" al parco Bassani.

Il ricorso straordinario diretto al presidente della Repubblica, depositato dall’avvocato Massimo Rizzato, contestava il "danno irreparabile" che subirebbero specie animali e vegetali del Bassani. Il Comune, assistito dall’avvocato Giuliano Onorati, si è così trovato davanti a due strade: o difendersi davanti al capo dello Stato (senza però una eventuale possibilità di appello) o trasporre il contenzioso straordinario "alle massime garanzie giurisdizionali".

La scelta cade sulla seconda e il tutto approda al Tar. L’incognita che pendeva come una spada di Damocle sulla location era l’ipotesi di una richiesta di sospensiva del concerto da parte dell’associazione animalista. Un’istanza che però, a quanto si apprende, non è stata presentata e nemmeno sembra esserci l’intenzione di farlo.

In ogni caso, calendario alla mano, a così breve distanza dall’evento potrebbero (il condizionale è d’obbligo) non esserci nemmeno i tempi tecnici per una eventuale udienza cautelare in attesa di quella di merito che dovrebbe comunque tenersi a evento già concluso. Tradotto, a un mese dalla prima nota della E Street Band, si può affermare che il Boss scatenerà il suo rock dal palco del parco Urbano.