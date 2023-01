"Bruce Springsteen a Ferrara, spostate il concerto dal parco urbano". La petizione in consiglio comunale

Bruce Springsteen

Ferrara, 30 gennaio 2023 – La petizione sullo spostamento del concerto di Bruce Springsteen dal parco urbano approda in consiglio comunale. È di venerdì la comunicazione ai consiglieri del presidente Lorenzo Poltronieri riguardante l’integrazione dell’ordine del giorno della seduta consiliare di oggi.

L’aggiunta riguarda proprio la decisione in merito alla proposta del comitato ‘Save the park’ di trovare una nuova sede per il concerto evento di maggio, magari nella zona sud della città, in un punto meno impattante per il polmone verde attualmente individuato per l’esibizione del Boss. Insomma, quello di oggi potrebbe essere un passaggio chiave per chiudere una volta per tutte il braccio di ferro sul concerto-evento, anche se c’è da aspettarsi che la decisione del Consiglio non basti a far calare il polverone delle polemiche.

Lo spostamento del concerto del 18 maggio è solo una parte della petizione che in questi mesi ha raccolto numerose firme. Il ragionamento parte però proprio dall’area verde.

"Il parco urbano Bassani – si legge nel documento del Comitato – è stato concepito e costruito, sin dalla sua progettazione, come un’opera di rinaturalizzazione di uno spazio cerniera tra l’area urbana, quella agricola e il fiume, con una vocazione che non si presta allo svolgimento di eventi con le caratteristiche di quello sopra previsto; la sede del concerto potrebbe essere compromessa seriamente, soprattutto in caso di maltempo, per quel che riguarda il manto erboso, la tutela igienico-ambientale degli specchi d’acqua e il rispetto della biodiversità della nicchia ecologica costituita dalla galleria vegetale arbustiva, formatasi negli anni lungo la massicciata dell’ex-ferrovia Ferrara-Copparo, come anche per quel che riguarda l’avifauna stanziale e stagionale che nidifica".

Inoltre, "un ampio tratto delle Mura storiche patrimonio dell’Unesco sarebbe potenzialmente e pericolosamente coinvolto nell’evento". La petizione, che ha raggiunto circa 40mila sottoscrizioni, chiede in conclusione al sindaco "di comunicare pubblicamente lo stato dei rapporti, nonché gli eventuali impegni di carattere economico, tra l’amministrazione comunale e gli organizzatori del concerto di Bruce Springsteen previsto per il 18 maggio; di individuare nell’area Sud della città, e in particolare in quella di pertinenza del demanio statale, il luogo idoneo per lo svolgimento di tale evento e procedere conseguentemente, anche mediante uno studio e un approfondimento apposito. Infine, di sviluppare un nuovo parco urbano nell’area suddetta, anche con la vocazione di tenere grandi eventi con caratteristiche simili a quello sopra descritto".

Oggi quindi la battaglia che il Comitato conduce sin dall’annuncio del concertone, approderà in municipio e verrà discussa. La strada per arrivare a maggio è però ancora lunga e non è escluso che, visti i toni, la polemica sull’evento possa accompagnarci fin sulla soglia dell’arrivo del Boss tra le mura estensi.

