Björk in concerto a Bologna, unica data imperdibile: ecco quando

Bologna, 30 gennaio 2023 – Enigmatica, magnetica, eclettica: Björk è una star mondiale che ha saputo unire le più diverse sonorità in un un unico genere musicale difficile da tradursi a parole. La sua voce elfica, che ricorda le sue origini islandesi, unita al ritmo techno, jazz e pop, la rende una delle autrici più eclettiche e regina della sperimentazione musicale. Nel tempo, accumulando successi e riconoscimenti, ha ipnotizzato fan da ogni parte del mondo lasciando un segno duraturo nella storia della musica recente. E col suo nuovo tour approda anche in Italia con un’unica tappa nella città di Bologna: segnare sul calendario il 23 settembre 2023.

Chi è Björk

Björk Guðmundsdóttir è una cantante, compositrice e attrice islandese. È nata il 21 novembre 1965 a Reykjavik, in Islanda. Björk è stata attiva nel mondo della musica dalla fine degli anni '70 e ha raggiunto la fama mondiale negli anni '90 con l'album "Debut". Björk ha pubblicato numerosi album di successo, che hanno fuso elementi di musica pop, elettronica, jazz, classica e world music. La sua carriera ha attraversato diversi cambiamenti stilistici, ma ha sempre mantenuto un suono unico e innovativo.

La cantante ha vinto numerosi premi, tra cui un premio Oscar per la sua colonna sonora in "Dancer in the Dark". Ha anche ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua carriera musicale, tra cui 9 BRIT Awards, 4 MTV Video Music Awards e 2 Grammy Awards. Nel 2019, Björk ha pubblicato l'album "Utopia", che ha ricevuto tantissime recensioni positive dalla critica musicale, confermandosi ancora una volta una musicista innovativa e sorprendente.

Il suo nuovo tour europeo “Cornucopia”, concepito sulla base del suo precedente album “Utopia”, ha debuttato come spettacolo nella sua residenza artistica al The Shed di New York, e tra i brani c’è anche “Fossora” nomitato ai Grammy. Rolling Stone l’ha definito “uno show di suoni e immagini all’avanguardia”.

Concerto Björk a Bologna: date e biglietti

Il tour partirà il prossimo 1 settembre da Lisbona. Dopodiché, l’artista sarà il 12 settembre al Mediolanum Forum di Milano e il 23 settembre all’Unipol Arena di Bologna. Le prevendite per i biglietti partiranno mercoledì 1 febbraio alle 9 su MyLiveNation, mentre la vendita generale dalle ore 9 di venerdì 3 febbraio.