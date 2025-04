Bulldozer ripulisce la spiaggia

In occasione della Giornata della Terra, sabato scorso, i volontari Bulldozer con il Lions Club Comacchio hanno dato vita ad una bella mattinata dedicata all’ambiente. L’iniziativa, patrocinato dal Comune e promossa da Radio Sound, ha interessato il tratto di spiaggia nei pressi della zona Galattico di Lido delle Nazioni. Armati di guanti e sacchi, i volontari si sono ritrovati in viale Lapponia e hanno dato il via alla raccolta di rifiuti. Sono stati raccolti oltre quaranta sacchi di rifiuti indifferenziati, due di vetro, quattro boe e diversi ingombranti. Il tutto è stato geolocalizzato per consentire alla società Clara spa di provvedere al corretto smaltimento dei materiali recuperati. "La nostra mission – scrive sui social, Barbara Simoni - è diffondere il volontariato, perché la nostra terra merita rispetto. Grazie all’amico Enrico Menegatti di Natedalmare Sculture, sempre presente alle nostre raccolte".